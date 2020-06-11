Электрический кроссовер Audi e-tron доступен для заказа в России

Российские дилеры Audi начали прием заказов на первый полностью электрический SUV Audi e-tron. Стоимость новинки составляет от 5 млн 595 тыс. рублей, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами.

Полноразмерный кроссовер приводится в движение двумя электродвигателями суммарной мощностью 408 л.с. и оснащен электрическим полным приводом quattro. Высоковольтная аккумуляторная батарея обеспечивает запас хода 436 км без дополнительной зарядки. Audi e-tron разгоняется до 100 км/ч всего за 5,7 с в режиме overboost. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 200 км/ч. Audi e-tron также получил адаптивную пневматическую подвеску и прогрессивное рулевое управление.

Переднюю часть Audi e-tron отличает восьмиугольная решетка Singleframe с вертикальными планками. Вдоль нижней кромки светодиодных фар Matrix LED расположены четыре горизонтальные полоски дневных ходовых огней, которые впервые интегрированы непосредственно в блоки фар и образуют оригинальную световую подпись e-tron. В задней части накладка широкого диффузора акцентирует внимание на том, что у автомобиля отсутствуют патрубки системы выпуска. Уже в стандартном оснащении электрический кроссовер имеет светодиодную оптику и 19-дюймовые легкосплавные диски «5 рукавов Aero».

Что касается интерьера, центральный тоннель выполнен открытым с двух сторон: на нем расположена опора для руки, в которую встроен модуль переключения режимов движения. К водителю обращены два сенсорных дисплея системы MMI, с помощью которых происходит управление основными функциями автомобиля. Количество кнопок и органов управления сведено к минимуму. Входящая в стандартное оснащение виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit с четкой графикой и высоким разрешением предлагает два режима отображения информации. Опциональная система Audi virtual cockpit plus предлагает дополнительный третий режим, в котором отображаются подробные сведения о работе электрического привода.

В стандартном оснащении Audi e-tron получил многофункциональный кожаный руль, климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира, навигационную систему MMI Navigation plus с MMI touch response, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, ассистент сохранения полосы движения, электропривод крышки багажника, зарядные кабели и др.

Стоит отметить, что Audi e-tron стала первой серийной моделью, для которой предлагаются опциональные виртуальные зеркала заднего вида. В опоры «зеркал» встроены небольшие камеры, изображения с которых выводятся на высококонтрастные OLED-дисплеи в салоне автомобиля. С виртуальными зеркалами заднего вида коэффициент аэродинамического сопротивления Audi e-tron составляет 0,27, что является лучшим показателем в сегменте кроссоверов.

Для нового Audi e-tron доступно три линии оснащения – Advance, Sport и Design. Линия Advance включает в себя обогрев передних сидений, многофункциональный руль с отделкой кожей с функцией переключения передач и обогрева, автономную климатическую установку Comfort, камеру заднего вида, комфортный ключ, электрическую регулировку передних сидений с функцией запоминания параметров сиденья водителя, пакет дополнительного освещения салона, автодоводчик дверей и др.

Линия Sport дополнительно предлагает 20-дюймовые легкосплавные диски «5 рукавов Dynamic» с серыми контрастными элементами, спортивные передние сиденья с тиснением S на спинках, спортивный пакет S line, аудиосистему Bang & Olufsen Premium Sound System с объемным звучанием, многофункциональный спортивный кожаный руль с функциями переключения передач и обогрева, светодиодные фары Matrix LED и др.

В списке оснащения версии Design: 20-дюймовые легкосплавные диски дизайна «5 двойных спиц Edge» серого матового цвета, обивка сидений кожей Valcona, комфортные передние сиденья, декоративные вставки «платан»/«орех», светодиодные фары Matrix LED и др.

Среди опционального оснащения доступны виртуальные внешние зеркала заднего вида, стайлинг-пакет внешней отделки черного цвета, панорамная крыша, передние сиденья с функцией вентиляции и массажа, климат-контроль с индивидуальной настройкой для четырех зон салона, пакет ионизации и ароматизации воздуха Air Quality, виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit plus, система автоматической парковки, парковочный ассистент plus, адаптивный круиз-контроль, пакет ассистирующих систем «Город», система ночного видения с функцией распознавания пешеходов, проекционный дисплей, второй разъем для зарядки и др. Новый Audi e-tron может быть окрашен в один из двенадцати цветов на выбор. Кроме того, клиенты могут выбрать эксклюзивные цвета окраски кузова по программе Audi exclusive.

Новый прогрессивный полностью электрический кроссовер Audi e-tron на старте продаж будет доступен для заказа в пяти дилерских центрах марки с четырьмя кольцами: Audi City Moscow (Москва), «Audi Центр Авилон» (Москва), «Audi Центр Запад» (Москва), «Audi Центр Лахта» (Санкт-Петербург) и «Audi Центр Екатеринбург» (Екатеринбург). Позже география продаж Audi e-tron будет расширена. Компания Audi Россия инвестирует более 40 млн рублей в развитие сети зарядных станций в регионах, где будет представлен Audi e-tron.

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