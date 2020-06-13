В 10 из 16 городов-миллионников РФ рынок премиальных автомобилей растет

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что среди всех городов РФ с населением более 1 млн человек рынок новых автомобилей вырос лишь в Омске. При этом в премиум-сегменте ситуация выглядит гораздо лучше.

Так, по данным агентства, в 10 из 16 российских городов-миллионников в январе – апреле 2020 года зафиксирован рыночный рост премиум-сегмента. Наибольший его показатель отмечен в Самаре – за 4 месяца местные жители купили новых премиальных машин на 16% больше, чем за тот же период 2019 года.

Помимо этого, двузначный рыночный рост премиум-сегмента наблюдается еще в 6 крупнейших городах страны: Екатеринбург (+14%), Пермь (+13%), Казань (+12%), Омск (+11%), Воронеж (+10%) и Новосибирск (+10%). А вот в трех покупки премиальных автомобилей выросли менее чем на 5%: Санкт-Петербург (+4%), Челябинск (+3%) и Волгоград (+2%).

Соответственно в оставшихся российских городах с населением свыше 1 млн человек зафиксировано падение рынка в премиум-сегменте. Наиболее ярко это выражено в Москве и Краснодаре – в обоих городах жители за отчетный период приобрели новых премиальных машин на 11% меньше, чем в январе – апреле 2019-го. В Нижнем Новгороде данный показатель составил -4%, а в Красноярске (-1%), Ростове-на-Дону (-1%) и Уфе (-0,3%) он и вовсе некритичен.

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