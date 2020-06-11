Обновленный Skoda Superb получил новые версии в России

Рестайлинговый Skoda Superb вышел на российский рынок еще осенью прошлого года, но выбора силовых агрегатов не предложил: в продаже появились только машины со 190-сильным турбомотором 2.0 TSI, 7-ступенчатым «роботом» DSG и передним приводом. Однако теперь для заказа стала доступна более доступная версия с турбочетверкой 1.4 TSI (150 л.с.), преселективом DSG и двумя ведущими колесами. Такой лифтбек может разогнаться до «сотни» за 8,9 с против 7,7 с у 2,0-литровой версии, максимальная скорость – 219 км/ч, пишет издание «Авторевю».

Одновременно в российскую гамму вернулись базовая комплектация Active (1 млн 980 тыс. руб.) и вариант SportLine (от 2 млн 724 тыс. руб.), хотя для универсала они недоступны. В «Активе» есть шесть подушек безопасности, кондиционер, медиасистема, подогрев передних сидений, кнопка запуска двигателя, светодиодные фары, круиз-контроль и стальные 16-дюймовые колеса. По сравнению со следующим исполнением Ambition исключены климат-контроль, хромированный декор, кожаная оплетка руля, задний центральный подлокотник, парктроник, датчики света и дождя, система предупреждения о столкновении и легкосплавные колеса.

Версия SportLine по уровню оснащения близка к комплектации Style, а отличается черным декором, 18-дюймовыми колесами, «спортивными» сиденьями с комбинированной обивкой, усеченным ободом руля и характерными деталями отделки. Причем такой Superb тоже можно заказать с младшим, 150-сильным турбомотором. Расширение российской гаммы еще не закончено. В дальнейшем на наш рынок должны вернуться мощные версии двигателя 2.0 TSI (220 или 280 л.с.) и полноприводные модификации.

Напомним, отличительными чертами дизайна экстерьера обновленного Superb стали измененная передняя часть кузова и решетка радиатора с двойными ламелями. В задней части кузова хромированная полоса соединяет задние фонари на крышке багажника, где вместо привычного логотипа бренда теперь размещена крупная надпись Skoda. Хромированную же отделку получили воздухозаборник, дверные панели, ручки дверей и приборная панель. Интерьер обновленного Superb получил декоративные вставки и сиденья из кожи и искусственной замши с контрастной строчкой.

Впервые на модели Skoda доступна инновационная система освещения, которая входит в базовое оснащение комплектации Style. Это полностью светодиодные матричные фары новой формы, которые автоматически адаптируются к дорожной ситуации и погодным условиям. Матричная система позволяет водителю оставлять включенным дальний свет, не ослепляя других участников движения; кроме того, с ней Superb может автоматически распознавать попутный и встречный транспорт, пешеходов и объекты, отражающие свет. Задние фонари автомобиля, также светодиодные, оснащены динамическими указателями поворота.

Среди новшеств стоит также отметить опциональную систему бесключевого доступа Kessy, которая теперь позволяет открыть первой любую из четырех дверей обновленного Superb. Кроме того, впервые для этой модели доступна более совершенная система Side Assist, предупреждающая водителя об автомобилях, находящихся в слепой зоне на расстоянии до 70 метров. На выбор предложены три мультимедийные системы, две из которых оснащены навигацией, доступна цифровая приборная панель с различными режимами отображения информации. В зависимости от комплектации для автомобиля доступно около 30 решений в духе Simply Clever, три из которых абсолютно новые: увеличенный бокс для телефона, позволяющий пользоваться беспроводной зарядкой, органайзер под фальшполом багажника и опциональный органайзер в багажном отделении с передвижной горизонтальной поперечиной на регулируемом фальшполу.

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