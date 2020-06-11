УАЗ воспользовался мерами господдержки системообразующих предприятий

Ульяновский автозавод начинает выборку кредитной линии, предоставленной Сбербанком, в рамках государственной программы поддержки системообразующих предприятий, пострадавших от пандемии коронавируса. Кредитные средства в размере 3 млрд рублей будут направлены на выплату зарплаты, закупку материалов, комплектующих и другие обязательные платежи, сообщает пресс-служба «Соллерс». Напомним, компания «Соллерс» включена в перечень системообразующих организаций в апреле 2020 года.
«Льготное кредитование системообразующих предприятий на пополнение оборотных средств и текущую деятельность – важный инструмент господдержки, который обеспечит стабильную работу предприятий группы «Соллерс» и цепочки поставщиков автокомпонентов», – отметил генеральный директор «Соллерс» Николай Соболев.
Между тем, стало известно, что АВТОВАЗ решил отложить введение дневной рабочей недели на конец лета. Об этом и других интересных событиях рассуждает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов в очередном выпуске программы «АВТОСТАТ на удаленке»:
Напомним также, что Ульяновский автозавод в мае реализовал на российском рынке 1359 автомобилей, что на 45% ниже показателя годичной давности. По итогам пяти месяцев 2020 года в России было продано 9514 ульяновских внедорожников (-30%). В результате УАЗ вошел в ТОП-10 лидеров по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 2,0% против 2,1% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот».
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