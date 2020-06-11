КАМАЗ будет поставлять комплектующие для автомобилей Aurus

Производство компонентов для российского автомобиля премиального класса Aurus будет налажено в кооперации с КАМАЗом, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Двигательное производство и производство автоматической коробки и ряда других компонентов (для автомобиля Aurus) будет налажено в кооперации с КАМАЗом. Часть будет в Алабуге, часть на основной производственной площадке в Набережных Челнах. Мы рассчитываем, в том числе, и на активное использование тех предприятий, которые пострадали от пандемии с точки зрения простоев», – сказал министр, которого цитирует агентство «ТАСС».

По словам Д.Мантурова, в общей сложности Aurus состоит из 4,5 тыс. компонентов, которые поставляют 74 как российских, так и иностранных производителя. «Интеллектуальные права (на Aurus) полностью принадлежат НАМИ, то есть РФ. Это нам дает определенный временной лаг на поступательную локализацию тех компонентов, которые критически важные. В частности, у нас 100% российская автоматическая, девятиступенчатая коробка передач, которая разработана была российской компанией. Полностью российский двигатель», – отметил глава Минпромторга. Он также напомнил, что производство Aurus будет налажено на заводе «Форд Соллерс Елабуга», а первые серийные поставки премиальных автомобилей начнутся в марте 2021 года.

Первой моделью Aurus серийного производства станет представительский седан Senat. В дальнейшем планируется также выпуск внедорожника Komendant и минивэна Arsenal. Как сообщалось ранее, реализация проекта на заводе «Форд Соллерс Елабуга» позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы. В настоящее время производством автомобилей Aurus занимается ФГУП «НАМИ» на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством.

Автомобили линейки Aurus Senat спроектированы как в бронированном варианте, так и без специальной защиты. Обе модели предлагают комбинацию полного привода и гибридной установки, которая разработана с учетом климатических и дорожных особенностей России. Мощный двигатель V8, созданный российскими инженерами специально для автомобилей Aurus, работает в паре с не менее производительным электродвигателем. Это обеспечивает модели Aurus Senat Limousine весом примерно 6,9 тонн ускоряться до 100 км/ч за 9 секунд. Седану Aurus Senat с меньшим весом на единицу мощности на это требуется всего 6 секунд.

В соответствии с международными требованиями безопасности автомобили Aurus оснащены всеми необходимым системами активной и пассивной безопасности, включая функцию активной помощи водителю ADAS (advanced driver assistant system), электронный контроль устойчивости, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, систему распознавания дорожных знаков, систему отслеживания слепых зон и другие возможности, позволяющие избежать аварийных ситуаций на дороге.

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