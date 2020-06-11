Обновленный Mercedes-Benz E-класса доступен для заказа в России

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на обновленный седан Mercedes-Benz E-класса. В продажу новинка поступит ориентировочно к концу лета, пишет издание «Авторевю».

Напомним, обновленный Mercedes-Benz E-класс получил измененный экстерьер, новый руль и медиасистему MBUX с сенсорным экраном, а также виртуальную приборную панель уже в базовой комплектации.

Что касается моторной гаммы Mercedes-Benz E-класса, то на российском рынке останется версия E 200 d с базовым 150-сильным турбодизелем, хотя в Европе ее больше нет. Такие седаны, а также версии E 200 (197 л.с.) и E 220 d (194 л.с.), как и прежде, будут выпускать на подмосковном заводе Mercedes-Benz. Гибрид E 300 e (320 л.с.), который сменил задний привод на полный, а также версии E 450 (367 л.с.) и AMG E 53 (435 л.с.) будут импортироваться из Германии. А вот импортный Mercedes-Benz E 400 d (340 л.с.) исключен из российской гаммы. Все машины оснащаются 9-ступенчатым «автоматом» 9G-Tronic.

Перечень доступных модификаций и комплектаций урезан, а цены выросли на 170–410 тыс. рублей. Фиксированная комплектация Premium, которая прежде была базовой, осталась только у полноприводных моделей, а у версий с задним приводом ее заменили более простым вариантом Business. Богатые варианты Exclusive и Luxury исключены из гаммы, а Sport Plus остался только у модификации E 200 4Matic.

В комплектацию Business стоимостью 3 млн 730 тыс. рублей входят обивка сидений кожзамом, передняя панель с двумя экранами диагональю 10,25 дюйма, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, светодиодные фары, подогрев передних сидений, 17-дюймовые колеса и скромный серебристый декор салона. В исполнении Premium (4 млн 170 тыс. руб.) экраны уже диагональю 12,3 дюйма, добавлены навигатор, противоугонная система, а также расширенный декор.

Комплектация Sport (от 4 млн 100 тыс. руб. до 5 млн 500 тыс. руб.) отличается от «Премиума» только AMG-обвесом и комбинированной обивкой сидений. А в исполнении Sport Plus (4 млн 730 тыс. руб.) добавлены электропривод передних сидений, панорамная крыша, система бесключевого доступа, аудиосистема Burmester. Версия Intelligent Drive стоимостью 4 млн 730 тыс. рублей не имеет «спортивного» обвеса и стеклянной крыши, зато у нее есть камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, обогрев руля и матричные фары. В случае с автомобилями российской сборки выбрать можно только цвет кузова и отделку салона, а вот для импортных седанов доступен широчайший набор опций.

Наконец, «заряженный» Mercedes-AMG E 53 4Matic+ доступен в комплектации Особой серии (6 млн 370 тыс. руб.), которая близка к исполнению Sport, но вдобавок имеет систему контроля слепых зон и ряд других опций. Появится на российском рынке и самый мощный Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ с битурбомотором V8 4.0, но его обновленную версию еще даже не представили.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».