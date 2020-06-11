Цена акций Tesla впервые превысила отметку в 1000 долларов

Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla впервые в истории поднялась выше психологической отметки в 1 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.13 мск 10 июня акции Tesla дорожали на 6,31%, до 999,62 доллара за акцию, при этом ранее показатель достиг 1006,78 доллара, сообщает агентство «Прайм». Подорожание акций происходит на фоне рекордного роста индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ, куда входят акции фирмы, индекс во вторник впервые преодолел отметку в 10 000 пунктов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», за первый квартал 2020 года американский производитель электромобилей Tesla получил чистую прибыль, приходящийся на акционеров, в размере 16 млн долларов против убытка в 702 млн долларов за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию составила 0,08 доллара против убытка в 4,1 доллара за первый квартал 2019 года. Выручка выросла на 31,8% и составила 5,985 млрд долларов.

Компания отмечает, что из-за ситуации с пандемией COVID-19 сложно предсказать возвращение производства на прежние уровни. На фоне этого компания не предоставила конкретных прогнозов. При этом Tesla ожидает, что производство Model 3 на заводе в Шанхае к середине 2020 года составит 4 тыс. автомобилей в неделю.

Напомним также, что в начале весны 2020 года Tesla начала серийное производство компактного кроссовера Model Y. Кроме того, компания готовится к запуску электрического пикапа Cybertruck и грузовика Semi.

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