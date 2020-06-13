Skoda в мае снизила продажи в России на 59%

Российские дилеры Skoda в мае реализовали 2893 автомобилей – на 59% меньше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2020 года продажи чешской марки в нашей стране составили 26935 машин, что на 18% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,6% против 5,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Skoda на российском рынке в мае стала Octavia, чьи продажи снизились на 55% и составили 844 единиц. Второе место занял кроссовер Skoda Kodiaq – на нем остановили свой выбор 678 покупателей (-64%). Замыкает тройку бестселлеров марки компактный лифтбек Rapid с показателем 550 проданных автомобилей (-82%). Стоит отметить, что в мае поступил в продажу лифтбек Skoda Rapid второго поколения. Стоимость новинки составляет от 792 тыс. до 1 млн 171 тыс. рублей в максимальном оснащении.

Полный список дилеров Skoda (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».