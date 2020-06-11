Экспорт легковых автомобилей в январе - апреле упал на 35%

Экспорт легковых автомобилей из России за четыре месяца 2020 года снизился на 35,2% и составил 21,7 тыс. единиц на общую сумму 297 млн долларов, гласят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. При этом в апреле на внешние рынки было отправлено 4,5 тыс. автомобилей (-36,4% к марту) на 50,8 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе - апреле упал на 30,2% и составил 3,1 тыс. машин на 92,6 млн долларов. В апреле за рубеж было поставлено порядка 900 грузовиков (-12,5% к марту) на 22,8 млн долларов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае петербургский завод «Тойота Мотор» начал поставки автомобилей Toyota Camry и RAV4 в Армению. Новое направление стало для компании третьим экспортным рынком после Белоруссии и Казахстана, куда пставляются автомобили Toyota российского производства. Стартовый экспортный план в Армению составляет порядка 450 автомобилей Toyota Camry и RAV4 до конца 2020 года и предполагает увеличение объемов в перспективе.

А вот какие автомобили могут появиться на российском рынке - смотрите в «Календаре новинок».