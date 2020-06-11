Импорт легковых автомобилей в январе - апреле упал на 26%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам четырех месяцев 2020 года снизился на 26,3% до 66,1 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 1 млрд 622,2 млн долларов. При этом в апреле было импортировано 13,8 тыс. машин (-46,3% к марту) на 273 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе - апреле упал на 36,1% до 5,8 тыс. машин общей стоимостью 332,7 млн долларов. Из них 900 порядка грузовиков (-59,4% к марту) на 56,7 млн долларов были поставлены в нашу страну в апреле.

Какие еще импортные (и не только) модели могут появиться на российском рынке - смотрите в "Календаре новинок".