КАМАЗ разработал новый карьерный самосвал

В Научно-техническом центре КАМАЗа разработали и изготовили первый автомобиль в новой линейке карьерных самосвалов – КАМАЗ-65805, предназначенный для эксплуатации в средних и малых карьерах.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, автомобиль, получивший имя «Самсон», создан для перевозки скальной и рудной породы на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом. Самосвал имеет увеличенные допустимые нагрузки на оси (12 т) и ведущие мосты (21 т). Шины также применены в карьерном исполнении.

Под капотом КАМАЗ-65805 установлен новый рядный 12-литровый дизельный двигатель «КАМАЗ» Р6, мощностью 500 л.с. Коробка передач представляет собой гидромеханический «автомат», что для карьерной техники в таком классе грузоподъемности является наиболее подходящим решением, так как позволяет переключать передачи без разрыва потока мощности. Коробка передач имеет встроенный ретардер (горный тормоз).

«КАМАЗ-65805 – это первый представитель нового семейства автомобилей в новой линейке карьерных самосвалов КАМАЗ-Самсон. Семейство будет состоять из карьерных самосвалов с колесной формулой 8х4 и 10х6, грузоподъемностью от 45 до 70 тонн», – рассказал главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра Сергей Назаренко.

До запуска в серийное производство новинку КАМАЗа ожидают испытания, которые продлятся 1,5 года: в июле текущего года начнутся испытания самосвала КАМАЗ-65805 в Научно-техническом центре компании, потом планируется тестовая эксплуатация автомобиля в карьерах Кузбасса. Планируется, что в серийное производство модель будет запущена в 2022 году.

«В данный момент самосвал собран как Autonomous Ready, то есть применённые агрегаты самосвала полностью готовы для превращения его в беспилотный. Остается лишь установить элементы машинного зрения, сенсоров, связи и блок принятия решений, чтобы «Самсон» смог самостоятельно работать в карьерах без участия водителя», – рассказал Сергей Назаренко.

Напомним, ранее КАМАЗ начал испытания самосвала КАМАЗ-65952 с кабиной нового поколения. Тестирование машины проходит на полигоне НАМИ в Дмитрове. Также автомобиль испытывается в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации для проверки надежности всех технических решений. Как сообщил заместитель главного конструктора по автомобилям Научно-технического центра «КАМАЗа» Игорь Валеев, серийный выпуск автомобилей КАМАЗ тяжелого семейства запланирован на начало 2021 года. В 2020 году планируется изготовление опытной партии для эксплуатационных испытаний.

Между тем, КАМАЗ уже начал продажи флагмана новейшей линейки К5 – магистрального тягача КАМАЗ-54901, производство которого было запущено в 2019 году. До старта продаж партии новых тягачей были переданы нескольким крупным перевозчикам для тестовой эксплуатации, модель испытана в реальных условиях перевозок и доработана производителем по отзывам потребителей. Прейскурантная цена на автомобиль – 7 млн 099 тыс. 200 рублей (включая сервисный контракт).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре прошлого года КАМАЗ представил прототип перспективного гибридного магистрального тягача семейства К6 под названием «Континент». Электродвигатель позволит обеспечивать автономное движение при перемещении на закрытых территориях, при подъемах или пробуксовке. На грузовик установлен также дизельный двигатель Р6 с пониженным расходом топлива – менее 25 литров на 100 км.

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