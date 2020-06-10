Как дилеры адаптировались к условиям самоизоляции?

К середине апреля, ставшего первым месяцем самоизоляции в большинстве регионов России, автодилеры вторичного рынка адаптировались к новым условиям и смогли наладить онлайн-продажи.

Согласно результатам совместного исследования аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Авито Авто, в середине апреля 82% российских автодилеров работали и продавали автомобили онлайн, и только 18% центров приостановили продажи. К середине мая, после снятия ограничений на работу автосалонов в ряде регионов, уже 95% опрошенных дилеров сообщили, что работают. В Москве и Санкт-Петербурге, где в мае продолжал действовать запрет на работу автосалонов, доля закрытых дилерских центров закономерно оказалась выше, чем по стране и составила 10%.

В апреле, ставшем первым месяцем самоизоляции, доля приостановивших продажи дилеров оказалась наиболее высокой в Москве (35% опрошенных в регионе дилеров), Самаре (23% опрошенных в регионе дилеров), Краснодаре (21% опрошенных в регионе дилеров) и Уфе (21% опрошенных в регионе дилеров). В Набережных Челнах, Челябинске и Ижевске в апреле приостанавливали работу менее 10% опрошенных региональных дилеров, а в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани – 13%, 14% и 15% – соответственно.

Согласно результатам опроса, в мае больше всего дилерских центров оставались закрыты в Краснодаре (11%), Москве (10%) и Санкт-Петербурге (10%). В Ростове-на-Дону, Перми и Нижнем Новгороде доля закрытых дилерских центров в мае составила от 2% до 5%. Представители всех участвовавших в исследовании дилерских центров Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Самары, Тольятти, Уфы и Челябинска в мае сообщили, что работают.

Из дилеров, продолжавших работу в апреле, более половины (60%) предлагали покупателям общаться через мессенджеры, самыми популярными оказались WhatsApp и Viber. К маю доля дилеров, готовых к онлайн-коммуникации с покупателями выросла до 73%. Детальные фото- и видеоотчеты по автомобилям в апреле присылали клиентам порядка 60% дилеров, а в мае – уже 70%. Наладить механизм доставки автомобиля покупателю к середине апреля уже удалось 15% опрошенных дилеров, но в мае доля предлагающих такой сервис снизилась до 11%.

Почти 60% официальных дилеров в апреле оказались готовы предложить покупателям дистанционное оформление кредита на подержанный автомобиль, но в мае многие возобновили очный формат, и только 38% сохранили сервис по удаленному оформлению кредита.

Официальные дилеры автомобилей с пробегом оказались в целом подготовлены к удаленной работе немного лучше, чем независимые: доля использовавших мессенджеры для общения с клиентами, организовавших доставку автомобиля покупателю и предложивших дистанционное оформление кредита среди них по результатам опроса оказалась выше.

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