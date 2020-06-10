Топливная безопасность: бережём здоровье двигателя

«Топливный класс» – единственная в России общедоступная образовательная программа о топливной безопасности, объединившая научную базу ведущего отраслевого вуза – РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, – и опыт одного из крупнейших ритейлеров нефтепродуктов в РФ – сети АЗС «Газпромнефть».

17 июня в прямом эфире ведущие эксперты отрасли расскажут, как меняется заправочный бизнес и нефтепереработка в эпоху пандемии. А в практической части специалисты дадут рекомендации, как правильно подобрать бензин или дизель для вашего автомобиля, как убедиться в их качестве, какие меры позволят обеспечить долгую и стабильную службу топливной системы и двигателя даже в период нерегулярной езды в режиме самоизоляции.

Вы получите ответы на вопросы, которые интересуют не только экспертов, но и автовладельцев:

• Как производится современное топливо и как его параметры влияют на двигатель?

• Какое топливо продают на российских АЗС?

• Всегда ли виновато топливо, если машина хуже едет, и как обеспечить стабильную работу двигателя и топливной системы?

• Когда стоит покупать брендированное топливо и зачем нужны присадки?

• Как самостоятельно убедиться в надёжности АЗС и качестве реализуемого топлива?

Регистрация и подробная информация – по ссылке.