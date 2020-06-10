АВТОВАЗ отложит введение 4-дневной рабочей недели в связи с оживлением на рынке

АВТОВАЗ сохранит режим полной пятидневной рабочей недели до 31 августа 2020 года. Напомним, ранее компания планировала перейти на режим сокращенной четырехдневной рабочей недели с 29 июня 2020 года.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, руководство предприятия приняло решение о сохранении полной рабочей недели в июле и августе 2020 года в связи с ростом по сравнению с предыдущим месяцем заказов на новые автомобили на июль и август со стороны дилеров, партнеров, организаций и ведомств, осуществляющих корпоративные и государственные закупки. Это ведет к соответствующему увеличению объемов производства. Положительное влияние на отрасль оказали расширенные меры государственной поддержки спроса, а также постепенное снятие санитарных ограничений в большинстве регионов страны и открытие дилерских центров LADA.

Как отмечают на АВТОВАЗе, в настоящее время трудно спрогнозировать состояние автомобильного рынка осенью 2020 года – по последним прогнозам сокращение рынка в 2020 году может составить около 30% по сравнению с результатами 2019 года. В связи с этим АВТОВАЗ заранее предусматривает введение режима 4-дневной рабочей недели, начиная с 31 августа 2020 года. Это мера, которой компания воспользуется для сохранения рабочих мест и коллектива в случае негативного сценария развития ситуации на рынке осенью. Окончательное решение будет принято в конце августа 2020 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 15580 автомобилей LADA – на 46% меньше, чем годом ранее. Таким образом, май стал вторым месяцем работы в условиях введенных эпидемиологических ограничений. По итогам пяти месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 104576 машин, что на 27% ниже показателя годичной давности.

Между тем, с 1 июня более 300 официальных дилеров LADA возобновили свою работу во всех регионах страны, соблюдая все необходимые санитарные требованиями для обеспечения безопасности клиентов и сотрудников. Поддержку продажам должны оказать и государственные меры стимулирования спроса, которые с 1 июня были усилены дополнительными программами – трейд-ин автомобиля старше 6 лет и продажа автомобилей сотрудникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения. В этих госпрограммах участвуют все модели и все комплектации автомобилей LADA.

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