Россия к 2035 году планирует выйти на производство 2,38 млн легковых машин в год

Россия планирует выпускать 2,38 млн легковых машин в год к 2035 году, а также 230 тыс. легких коммерческих автомобилей и 117 тыс. грузовиков, а также 43 тыс. автобусов, следует из сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ до 2024 года и на период до 2035 года.

Отмечается, что к 2035 году доля пассажирооборота автомобильного пассажирского транспорта в общем пассажирообороте по всем видам транспорта составит более 25%, а транспортная мобильность к 2025 году будет оцениваться в 30 поездок на человека в год при аналогичном показателе в 2020 году, пишет агентство «Прайм».

По данным Росстата, в 2019 году с российских конвейеров сошло 1,5 млн легковых автомобилей – это на 2,5% меньше, чем годом ранее. Производство грузовых автомобилей составило 156 тыс. единиц, что на 1,1% ниже показателя за 2018 год.

Стоит отметить, что в апреле прошлого года в подмосковном индустриальном парке «Есипово» открылось новое предприятие Mercedes-Benz, где налажено производство седанов Е-Класса. А в июне начал работу автозавод Haval в Тульской области, на котором выпускаются новые кроссоверы Haval F7 и F7x, а также рамный внедорожник Haval H9. Другие зарубежные автопроизводители также продолжали обновлять и расширять модельный ряд российской сборки (Renault Arkana, Skoda Karoq и BMW X7, новые поколения Toyota RAV4, KIA Soul и K900, а также обновленные Nissan Qashqai, Renault Duster и др.) Между тем компания Ford Sollers в июне 2019-го завершила производство легковых автомобилей в России, закрыв свои предприятия в Набережных Челнах и во Всеволожске.

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