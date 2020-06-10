В одном из городов-миллионников РФ авторынок продолжает расти

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 4 месяцев нынешнего года Омск стал единственным из 16 городов-миллионников России, где рынок новых легковых автомобилей, несмотря на общую тенденцию падения, продолжил рост.

Так, в январе – апреле омичи купили 2,2 тыс. машин, что на 2% превышает аналогичный показатель прошлого года. Отметим, что и по итогам апреля омский авторынок продемонстрировал меньшее падение, чем в других городах-миллионниках. А вот в Екатеринбурге рынок по итогам 4 месяцев 2020 года показывает минимальное снижение (-0,3% до 6,2 тыс. шт.).

Что касается остальных мегаполисов, то хуже всего дела обстоят в Москве, авторынок которой за отчетный период упал на 17%. На Юге страны – в Краснодаре и Ростове-на-Дону – падение составило 16% и 15% соответственно. Также более 10% от уровня годичной давности потеряли авторынки Санкт-Петербурга (-13%) и Красноярска (-11%).

В других городах-миллионниках показатели снижения авторынка таковы: Уфа (-8%), Пермь (-7%), Казань (-7%), Самара (-6%), Волгоград (-4%), Воронеж (-3%), Новосибирск (-3%), Нижний Новгород (-2%), Челябинск (-1%).

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