Acura выпустит три новых «заряженных» модели до 2022 года

Стал известен производственный план компании Acura на ближайшие три года. Из внутренней презентации Acura, предназначенной для официальных дилеров марки в США, следует, что японская марка намерена к 2022 году выпустить новое поколение кроссовера MDX, компактный седан, который станет преемником ILX, а также дополнить линейку тремя новыми «заряженными» моделями Type S. Представитель Acura признал подлинность производственного плана, оговорившись, что диаграмма «не всеохватывающая».

Как пишет портал Motor.ru, первенцем новой линейки Acura стал седан TLX второго поколения, представленный в конце мая. На презентации японская марка не раскрыла характеристики «заряженной» версии Type S, но намекнула, что топ-версию оснастят турбомотором V6 объемом 3,0 литра мощностью около 400 л.с.

Можно предположить, что кроссовер Acura MDX следующего поколения в исполнении Type S оснастят тем же силовым агрегатом. Что касается нового компактного седана, вероятно, модель не будет называться ILX и отличится по технической начинке от Honda Civic, но сохранит переднеприводную архитектуру.

В планах Acura увеличить ежегодные продажи со 160 тысяч в 2019 году до 200 тыс. автомобилей по итогам 2022 года, несмотря на «коронавирусный» кризис. Маркетологи японской марки ожидают, что прирост будет достигнут за счет новых моделей, причем годовой план для кроссоверов MDX и RDX – по 65 тыс. экземпляров, а седаны должны в совокупности привлечь 70 тыс. покупателей. Кроме того, спорткар NSX останется в гамме как минимум на три года.

Ключевым рынком для Acura является Северная Америка, так что новые модели разрабатываются с учетом предпочтений американских клиентов. В России бренд Acura не представлен с 2015 года и возвращения пока не планируется.

Между тем, на этой неделе в Китае появился обновленный внедорожник CDX, который Acura продает только в Поднебесной. Из основных изменений – бампер со вставками-клыками, современная медиасистема с 8-дюймовым дисплеем и «спортивная» версия CDX A-Spec, которая отличается только декором. Напомним, кроссовер Acura CDX пополнил модельный ряд четыре года назад. Он построен на базе Honda HR-V и предлагается с «турбочетверкой» 1.5 мощностью 182 л.с. (240 Нм) либо с гибридной установкой i-MMD, комбинированная отдача которой 215 л.с.