Skoda Wagner в мае увеличила дистанционные продажи автомобилей

Группа автодилеров Skoda Wagner в мае на 15% по сравнению с апрелем увеличила объем дистанционных продаж автомобилей Skoda в Санкт-Петербурге. Май для дилера стал вторым месяцем полноценных дистанционных продаж автомобилей, сообщает пресс-служба Skoda Wagner. Напомним, автосалоны в Санкт-Петербурге были закрыты для покупателей с конца марта до 8 июня.

Внедорожник Kodiaq, как и в апреле, вновь оказался самым популярным автомобилем чешской марки. На второе место вышел кроссовер Karoq, а замкнул тройку Rapid, который с середины прошлого месяца продается в обновленном кузове. Это позволило лифтбеку увеличить свою долю в объеме продаж дилера по сравнению с результатом апреля.

По наблюдениям специалистов Skoda Wagner, в мае покупатели стали больше доверять системе дистанционного взаимодействия с автосалонами. В июне с учетом трех полноценных недель работы дилер рассчитывает увеличить объем продаж по сравнению с весенними показателями. Дополнительному росту выручки будет способствовать возможность продавать автомобили с пробегом, реализация которых возобновилась в мае.

Напомним, в июне российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Skoda Rapid в исполнении Hockey Edition. Стоимость спецверсии Hockey Edition для Rapid в комплектации Ambition (от 899 тыс. руб.) составляет 48,1 тыс. рублей. Автомобиль предлагается с тремя двигателями на выбор: 1.6 MPI (90 л.с.) с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 1.6 MPI (110 л.с.) с 5-ступенчатой «механикой» или с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также 1.4 TSI (125 л.с.) с автоматической 7-ступенчатой DSG. Внешний вид Skoda Rapid в исполнении Hockey Edition отличают хромированные детали в оформлении боковых стекол, воздуховодов и интерьера. Автомобили из специальной серии также получили фирменный логотип Hockey Edition на кузове и декоративные накладки на порогах.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае российские дилеры Skoda реализовали 2893 автомобилей – на 59% меньше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2020 года продажи чешской марки в нашей стране составили 26935 машин, что на 18% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,6% против 5,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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