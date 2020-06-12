Россия автомобильная: сколько легковых машин приходится на тысячу жителей?

12 июня, в День России, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили привести цифры, свидетельствующие об уровне обеспеченности автомобилями в нашей стране.

Так, по данным агентства, на 1 января 2020 года на тысячу жителей РФ приходилось 308 легковых автомобилей. При этом в 5 из 8 федеральных округов данный показатель оказался даже выше.

Так, наибольшая обеспеченность автомобилями наблюдается в Северо-Западном ФО – 326 единиц на 1000 человек. Чуть ниже она в Уральском (323 шт.) и Центральном (322 шт.) федеральных округах. На Юге и Дальнем Востоке на тысячу жителей приходится 317 и 314 машин соответственно, что тоже превышает общероссийский уровень.

В Поволжье (304 шт.) и Сибири (298 шт.) этот показатель ниже. А самая низкая обеспеченность легковыми автомобилями зафиксирована на Северном Кавказе – 225 штук на 1000 человек.

Что касается крупнейших мегаполисов страны (Москва и Санкт-Петербург), то здесь ситуация тоже заметно отличается. Если в столице (290 шт.) обеспеченность автомобилями ниже, чем в целом по РФ, то в Питере (322 шт.) она выше.

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