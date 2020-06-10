Tesla выпустит новый электрокар для езды по подземным тоннелям

Компания Tesla Motors разработает новый электрический минивэн для езды по подземным тоннелям фирмы The Boring Company. По данным издания Electrek, новые аппараты от Tesla будут курсировать со скоростью более 200 км/ч. Они смогут взять на борт до 12 пассажиров, а также их багаж. Ежедневно электрокары будут перевозить до 1200 человек, пишет портал Autonews.ru.

Как отмечается, эта новость появилась вслед за сообщениями о том, что в округе Сан-Бернардино в Калифорнии The Boring Company построит новый тоннель, который свяжет аэропорт с городом Ранчо-Кукамонга. Путепровод длиной около 5 км расположится на глубине чуть более 10 метров под землей.

Идея The Boring Company заключается в постройке под большими городами высокоскоростных тоннелей при помощи бурильной машины Godot. По ним будут курсировать «зеленые» транспортные средства, которым не будут страшны городские дорожные заторы.

Что касается Tesla, то в начале весны 2020 года компания начала серийное производство компактного кроссовера Model Y. Кроме того, компания готовится к запуску электрического пикапа Cybertruck и грузовика Semi.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», за первый квартал 2020 года американский производитель электромобилей Tesla получил чистую прибыль, приходящийся на акционеров, в размере 16 млн долларов против убытка в 702 млн долларов за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию составила 0,08 доллара против убытка в 4,1 доллара за первый квартал 2019 года. Выручка выросла на 31,8% и составила 5,985 млрд долларов.

Компания отмечает, что из-за ситуации с пандемией COVID-19 сложно предсказать возвращение производства на прежние уровни. На фоне этого компания не предоставила конкретных прогнозов. При этом Tesla ожидает, что производство Model 3 на заводе в Шанхае к середине 2020 года составит 4 тыс. автомобилей в неделю.