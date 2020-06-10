АВТОВАЗ сертифицировал обновленный LADA Largus

В открытой базе Росстандарта появилось новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на универсал LADA Largus. Оно вступило в силу еще 5 июня, то есть АВТОВАЗ уже может приступить к производству обновленной модели. Правда, в сертификате отражены далеко не все изменения, пишет издание «Авторевю». В частности, у «Ларгуса» наконец-то появятся боковые подушки безопасности и медиасистема с навигатором (сейчас есть только обычная магнитола с монохромным дисплеем). Однако техника останется прежней: это вазовские моторы 1.6 (87 или 106 л.с.), 5-ступенчатая механическая коробка передач, гидроусилитель руля и задние барабанные тормоза.

Между тем, ранее в Интернете были опубликованы шпионские фотографии обновленного LADA Largus. По предварительной информации, у машины появится новое лицо с фарами от нынешнего Renault Logan второго поколения. Зеркала заднего вида достанутся от «Весты», приборы и часть внутренней обшивки – от кроссовера Renault Duster, а руль с кнопками – от хэтчбека LADA XRAY Cross. Будут и другие изменения, которые не отражены в ОТТС: например, кнопки стеклоподъемников переедут с центральной консоли на двери, ожидаются обогрев сидений второго ряда и лобового стекла.

Дата премьеры обновленного LADA Largus еще не назначена, но, судя по выдаче сертификата, ждать осталось недолго. Напомним, LADA Largus представляет собой лицензионную и локализованную версию Dacia Logan MCV образца 2006 года. АВТОВАЗ выпускает эту модель с 2012 года, за это время она сменила двигатели Renault на отечественные, а единственный легкий рестайлинг случился прошлым летом. Все автомобили семейства получили логотип LADA с трехмерной ладьей, а также крупный шильд с названием марки на створке задних распашных дверей.

В настоящее время стоимость 5-местного универсала LADA Largus начинается от 627,9 тыс. рублей, 7-местная версия стоит от 706,9 тыс. рублей, а фургон обойдется минимум в 611,9 тыс. рублей. Также у LADA Largus есть битопливная версия стоимостью от 909,9 тыс. рублей, работающая как на бензине, так и на компримированном природном газе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2020 года продажи LADA Largus в России составили 12151 автомобиль, что на 25% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате LADA Largus вошел в тройку бестселлеров АВТОВАЗа на российском рынке.

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