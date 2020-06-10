Пандемия коронавируса даст толчок к развитию каршеринга в России

Каршеринг из-за распространения пандемии коронавируса может стать безопасной альтернативой общественному транспорту, тем самым спрос на данную услугу может вырасти, говорится в бюллетене Банка России.

«Пандемия коронавируса может частично повлиять на смену потребительских установок: каршеринг, вероятно, станет более безопасной альтернативой общественному транспорту или такси. В ближайшие годы сервис может вырасти, достигнув точки «насыщения» в Москве и ряде других крупных городов», – полагают эксперты российского регулятора.

Тем не менее, значимого влияния на спрос на автомобили каршеринг не оказывает – доля автолюбителей в целом стабильна, а сервис используется лишь в отдельных случаях, пишет агентство «ТАСС».

В свою очередь, подстроиться под запросы потребителей каршерингу поможет использование международного опыта, а именно: введение специальных тарифов на дальние поездки с оплатой за ежедневный пробег, а также сдача в аренду частных автомобилей, также отметил регулятор.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», каршеринг присутствует в более чем 20 российских городах. Он охватывает практически все «миллионники» и еще несколько региональных центров, таких как Калининград, Тула, Липецк, Рязань. Из городов областного подчинения каршеринг пока развит в Сочи – в курортной столице страны для этого есть необходимые условия. Но все же самые лучшие условия и возможности для развития каршеринга имеет Москва.

Напомним, проект краткосрочной аренды автомобилей был запущен при поддержке правительства Москвы в сентябре 2015 года. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», московский парк каршеринга за последние несколько лет развивался весьма стремительно. Начав с 35 машин в 2015 году, через год он уже достиг 1000. В 2017 году его объем составил 7 тыс. штук, а в 2018-м – 15 тысяч. На конец 2019 года в автопарке Москвы насчитывалось уже более 30 тыс. автомобилей каршеринга. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за прошлый год парк каршеринга вырос практически в два раза.

В итоге российская столица по этому показателю вышла на первое место в мире среди мегаполисов. Ранее мировым лидером была столица Японии – Токио, где насчитывалось чуть более 20 тысяч каршеринговых автомобилей. В группу городов-лидеров по развитию каршеринга также входят Пекин и Шанхай, но автопарки там пока не превышают 20 тыс. машин.

Лидером российского каршеринга является компания Яндекс.Драйв, на долю которой приходится более половины парка. В первую тройку также входят компании «Делимобиль» и BelkaCar.

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