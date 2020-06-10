Alfa Romeo выпустит электрический кроссовер в 2022 году

Итальянская компания Alfa Romeo планирует выпустить в 2022 году компактный кроссовер с электрической силовой установкой, сконструированный на платформе концерна PSA.

Как пишет портал Motor.ru, вероятнее всего, в основу первого электромобиля Alfa Romeo ляжет кроссовер Peugeot e-2008, на шасси которого вскоре появится и новый Opel Mokka. Французский кроссовер может предложить только один электродвигатель и передний привод, но в Alfa Romeo планируют добавить ему второй мотор.

Тем самым электрокар собираются сделать полноприводным и более динамичным – в духе Alfa Romeo. Новый электромобиль станет самым компактным кроссовером в модельном ряду итальянской марки, но концерн делает на него большие ставки в условиях постоянного ужесточения экологических норм. После того, как хэтчбек Giulietta в текущем году будет снят с производства, у Alfa Romeo останутся только модели Giulia и Stelvio. В 2021 году к ним добавится кроссовер Tonale.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Alfa Romeo отказалась от планов по разработке новых спортивных автомобилей. В соответствии с пересмотренной стратегией развития итальянский бренд в 2022 году запустит в серию два новых компактных кроссовера. Таким образом, Alfa Romeo не будет выпускать 600-сильный спортивный седан, а также возрожденное купе 8C с 700-сильным двигателем, которые были анонсированы ранее. Кроме того, итальянская марка не намерена создавать большой роскошный кроссовер.

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