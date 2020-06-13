Французский авторынок в мае сократился вдвое | АВТОСТАТ

Французский авторынок в мае сократился вдвое

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Французский авторынок в мае сократился вдвое

Автомобильный рынок России - 2020
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Автомобильный рынок Франции в мае снизился на 50,3% до 96310 машин. По итогам пяти месяцев 2020 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 481986 единиц (-48,5%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в мае стала Renault, реализовавшая 18043 машины (-49,9%). Второе место занимает Peugeot с показателем 15214 проданных автомобилей (-56,3%). Реализация Citroen снизилась на 54,7% до 9567 машин. Далее идет Dacia, продажи которой составили 6351 автомобиль (-51,2%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Volkswagen, чьи дилеры реализовали 6237 машин (-45,7%).

Быстро узнать стоимость новых автомобилей этих брендов на российском рынке можно на сайте «Цена Авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи франция авторынок европы автомобильные рынки мировой авторынок

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