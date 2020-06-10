ПАЗ переходит на четырехдневную рабочую неделю

Павловский автобусный завод переходит на четырехдневную рабочую неделю. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Группы ГАЗ», отметив, что сокращенный график вводится в связи с падением спроса на пассажирский транспорт на фоне пандемии. В апреле и мае продажи завода сократились более чем на 40%, объем заказа на июнь упал уже на 60%. Четырехдневная рабочая неделя вводится на ПАЗе с 19 июня по 18 декабря. Из-за недозагрузки завода также принято решение перенести на июнь корпоративный отпуск, который ежегодно проводится в конце июля – начале августа: производства Павловского автобусного завода будут приостановлены с 22 июня по 5 июля.

«Если ситуация со спросом останется такой же тяжелой, компания будет вынуждена рассматривать дальнейшее сокращение графика работы ПАЗа, чтобы обеспечить работу предприятия в соответствии с упавшей загрузкой и избежать сокращений персонала», – добавили в пресс-службе «Группы ГАЗ».

Павловский автобусный завод (ПАЗ) – лидер российского рынка малых и средних автобусов. В серийном производстве Павловского автобусного завода – более 100 модификаций переднемоторных автобусов различного назначения: для городских и пригородных перевозок, для образовательных и социальных учреждений, автобусы специального назначения. ПАЗ является крупнейшим поставщиком школьных автобусов в регионы РФ. Предприятие находится в городе Павлово Нижегородской области и является одним из градообразующих предприятий города.

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