Эксперты рассказали о последствиях ухода Datsun из России

Компания Nissan недавно объявила о прекращении продаж автомобилей Datsun в России. Их производство на мощностях АВТОВАЗа будет завершено в декабре, а поставки дилерам продолжатся до марта 2021 года.

«После того, как производство автомобилей Datsun в России будет завершено, не думаю, что будут особые распродажи. У дилеров достаточно автомобилей на стоках, и до середины следующего года, думаю, проблем с этим не будет. Так что глобальных скидок можно не ждать. Да и доходность на автомобилях Datsun не такая, чтобы можно было давать какие-то суперскидки», – сообщил агентству «АВТОСТАТ» управляющий «Объединенной Автомобильной Корпорации – РРТ» Сергей Новосельский.

По словам директора автосалона Авторитет-М (ГК «Автодель») Олега Кивико, после того, как производство автомобилей Datsun будет завершено, а складские остатки распроданы, дилерам останется полноценно работать с владельцами купленных автомобилей – проводить плановые ТО, текущие ремонты, исполнять гарантийные обязательства.

В свою очередь, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров отмечает, что с уходом Datsun, конечно, в первую очередь выиграет LADA, так как является прямым конкурентом марки. Принципиально серьезных конструктивных отличий в автомобилях Datsun и LADA нет.

Подробнее о причинах и последствиях ухода бренда Datsun с российского рынка – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».