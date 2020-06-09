Компания Audi Россия объявила результаты конкурса на звание лучшего дилерского центра по итогам 2019 года. В соревновании приняли участие все официальные дилеры Audi, работающие на территории России. По итогам 2019 года Ауди Центр Таганка получил награду «Лучший дилер России» и занял 3 место в данной номинации, сообщает пресс-служба ГК «АвтоСпецЦентр».

Дилеры оценивались по комплексному показателю, включающему пять основных направлений: продажи новых автомобилей, продажи автомобилей с пробегом, архитектура дилерского центра, маркетинговая активность и послепродажное обслуживание.

Напомним, «Лучший дилер России 2019» – не первая награда, которой Audi Россия отметила Ауди Центр Таганка за последние несколько лет. Так, в мае 2017 года Ауди Россия подвела итоги ежегодного конкурса среди дилерских предприятий Audi и Ауди Центр Таганка занял 1 место в номинации «Лучший дилер Москвы». А в июле 2018 года Ауди Центр Таганка был удостоен юбилейной награды «20 лет безупречности» от Audi Россия.

Полный список дилеров Audi по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».