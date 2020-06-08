В Минпромторге объяснили снижение экспорта автомобилей российской сборки

Главной причиной снижения экспортных поставок для российского автопрома стало сокращение спроса в условиях пандемии на ключевом рынке СНГ, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. Кроме того, 2019-й год стал рекордным за 20 лет по экспорту легковых автомобилей в стоимостном выражении, поэтому в этом году показатели сравниваются с очень высокой базой, пишет агентство RNS.

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, экспорт легковых автомобилей из России за первый квартал 2020 года снизился на 26,1% и составил 16,8 тыс. единиц на общую сумму 236,5 млн долларов. При этом в марте на внешние рынки было отправлено 6,7 тыс. автомобилей (+37% к февралю) на 87,8 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе-марте упал на 26,9% и составил 2,1 тыс. машин на 67,6 млн долларов. В марте за рубеж было поставлено порядка 900 грузовиков (+47,1% к февралю) на 30,6 млн долларов.

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