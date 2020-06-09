BMW iX3 с конца лета будет выпускаться в Китае

Электромобиль BMW iX3 успешно прошел омологационные тесты для ключевых рынков и подготовлен к серийному производству. Первые автомобили сойдут с конвейера в конце лета, а клиенты смогут получить автомобиль до конца 2020 года, сообщает пресс-служба баварской марки.

Таким образом, BMW Group продолжает придерживаться стратегии электрификации и запускает первую электрическую модель под основным брендом BMW. Ранее электромобили выпускались только под суббрендом BMW i. Производить BMW iX3 для всех мировых рынков будет совместное предприятие BMW Brilliance Automotive (BBA) в Китае. С середины прошлого года завод BBA Dadong готовит предсерийные BMW iX3, изготовено более 200 опытных образцов. Как отмечается, предприятие производит электромобиль BMW iX3 и BMW X3 с двигателем внутреннего сгорания на одной производственной линии, что позволяет достичь высокой эффективности и гибкости производства.

BMW iX3 будет первой моделью концерна, доступной со всеми типами силовой установки: бензиновые и дизельные двигатели, подключаемый гибрид и полностью электрический вариант. BMW iX3 оснащается новой силовой установкой BMW eDrive пятого поколения, которая намного легче и компактнее предшественников за счет объединения в одном узле электродвигателя, трансмиссии и силовой электроники. Новые высоковольтные аккумуляторы обеспечивают запас хода около 440 км по циклу WLTP. BMW i4 и BMW iNext, которые дебютируют в 2021 году, также получат BMW eDrive пятого поколения.

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