Toyota RAV4 в мае вернул лидерство в своем сегменте

Российские дилеры Toyota в мае реализовали 4486 автомобилей, что на 43% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам пяти месяцев 2020 года продажи Toyota на российском рынке составили 34282 машины (-10%). В результате Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7,2% против 5,9%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в мае стал кроссовер RAV4, чьи продажи снизились на 51% и составили 1226 экземпляров. В результате модель вернула лидерство в сегменте SUV C на российском рынке, утраченное в апреле. Как сообщает пресс-служба «Тойота Мотор», это произошло по причине нехватки автомобилей на складах у дилеров из-за вынужденной паузы в работе завода Toyota в Санкт-Петербурге, вызванной введением режима нерабочих дней. Сразу после возобновления производства для удовлетворения высокого спроса на автомобиль на предприятии были введены дополнительные смены в выходные.

На втором месте по объему реализации идет бизнес-седан Camry, который в мае нашел 1103 покупателей (-55%). Замыкает тройку лидеров среднеразмерный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado – в прошлом месяце было продано 967 таких машин (-10%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новое поколение полноразмерного кроссовера Toyota Highlander появится на российском рынке летом 2020 года. Построенный на новой глобальной архитектуре TNGA, Toyota Highlander четвертого поколения увеличился в габаритах и получил новый дизайн экстерьера.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».