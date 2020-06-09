Как за 10 лет изменилась структура российского авторынка по типу кузова?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» изучили рынок новых легковых автомобилей за последние 10 лет (начиная с 2010 года) и выяснили, какой тип кузова был популярен у россиян тогда и каковы их предпочтения сейчас.

Так, в 2010 году наибольшую долю рынка занимали автомобили в кузове «седан» – на них приходилось 40% от всех покупаемых легковых машин в стране. Почти каждый третий (32%) автомобиль был универсалом (с учетом SUV), а каждый четвертый (25%) – хэтчбеком. При этом лишь 2% российского рынка приходилось на лифтбеки, а машинам в других кузовах (пикапы, кабриолеты, купе) принадлежало и того меньше (суммарно 1%).

К 2020 году покупательские предпочтения явно сместились в сторону автомобилей с типом кузова «универсал», к которым, напомним, относятся также кроссоверы и внедорожники. На долю таких автомобилей сейчас приходится свыше половины рынка – 54%. Доля седанов уменьшилась до 28%, а у хэтчбеков она сократилась более чем вдвое – до 11%. А вот лифтбеки, напротив, за этот период сумели нарастить ее втрое – до 6%. Автомобили с другим типом кузова на нашем рынке по-прежнему занимают 1%.

Какие еще модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».