Skoda Rapid доступен в России в спецверсии Hockey Edition

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Skoda Rapid в исполнении Hockey Edition. Стоимость спецверсии Hockey Edition для Rapid в комплектации Ambition (от 899 тыс. руб.) составляет 48,1 тыс. рублей, сообщает пресс-служба чешской марки. Автомобиль предлагается с тремя двигателями на выбор: 1.6 MPI (90 л.с.) с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 1.6 MPI (110 л.с.) с 5-ступенчатой «механикой» или с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также 1.4 TSI (125 л.с.) с автоматической 7-ступенчатой DSG.

Внешний вид Skoda Rapid в исполнении Hockey Edition отличают хромированные детали в оформлении боковых стекол, воздуховодов и интерьера. Автомобили из специальной серии также получили фирменный логотип Hockey Edition на кузове и декоративные накладки на порогах.

Специальная версия предлагается на базе комплектации Ambition, которая помимо стандартного оборудования, доступного в комплектации Active, включает боковые подушки безопасности спереди, функцию подогрева передних сидений, передние противотуманные фары, круиз-контроль, функцию обогрева наружных зеркал и форсунок омывателя лобового стекла. Предусмотрены также платформа SmartLink, позволяющая подключить смартфон и пользоваться приложениями, Bluetooth и два разъема USB-C сзади. Кроме того, начиная с комплектации Ambition, для Rapid доступна аудиосистема Swing с шестью динамиками в базовом оснащении.

Новый Skoda Rapid в исполнении Hockey Edition дополнительно оснащен рядом опций, обычно доступных для автомобилей более высокого класса, например, многофункциональным 2-спицевым кожаным рулевым колесом и дисплеем Maxi DOT. Кроме того, в оснащение спецверсии входят климат-контроль Climatronic, тонировка задних стекол Sunset, задние датчики парковки, а также зеркало заднего вида с автозатемнением и центральный подлокотник спереди.

Напомним, лифтбек Skoda Rapid второго поколения вышел на российский рынок в мае. Стоимость новинки составляет от 792 тыс. рублей до 1 млн 171 тыс. рублей в максимальном оснащении.

Внешний вид нового Skoda Rapid отличают резко очерченные грани, ниспадающая линия капота, фары стреловидной формы со встроенными светодиодами и шестиугольная решетка радиатора. Задняя часть автомобиля получила зауженные L-образные фонари в кристаллическом дизайне, а также надпись Skoda на крышке багажника. В салоне нового Skoda Rapid обращают на себя внимание новые декоративные панели и центральная консоль с вынесенным отдельно дисплеем информационно-развлекательной системы, который расположен непосредственно в поле зрения водителя.

Напомним, компактный лифтбек Skoda Rapid производится на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2020 года реализация этой модели составила 7983 автомобиля (-44%).