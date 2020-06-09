Назван лучший дилер Nissan в России

Компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» признала петербургский автосалон «Марка» лучшим дилером Nissan в России по итогам прошедшего финансового года. Группа дилеров «Марка» входит в Объединенную Автомобильную Корпорацию РРТ и управляет тремя автосалонами Nissan – в Санкт-Петербурге, Вологде и Казани.

Дилерский центр «Марка» был признан самым успешным по таким показателям, как доля рынка, трейд-ин, корпоративные продажи, реализация программы Nissan Finance, качество обслуживания и др., сообщает пресс-служба «ОАК-РРТ». В частности, «Марка» – лидер по продажам новых автомобилей Nissan в Санкт-Петербурге и Северо-Западном ФО, а также лучший автосалон бренда в стране по качеству обслуживания клиентов.

Кроме того, петербургский автосалон «Марка» стал одним из пяти призеров Nissan Global Award – премии, которая вручается лучшим дилерам бренда в странах Таможенного Союза: России, Казахстане и Республике Беларусь.

В ТОП-20 лучших дилеров Nissan в России вошли и два других автосалона «Марка» в Республике Татарстан и Вологодской области. В своих регионах они являются лидерами по объему продаж автомобилей японского бренда (доля в Татарстане – 49,6%, в Вологодской области – 65,3%).

«Приоритет «ОАК-РРТ» – доходность бизнеса. С этой точки зрения Nissan обладает достаточным потенциалом, поэтому мы продолжаем инвестировать в данный бренд в Санкт-Петербурге, Вологде и Казани», – отмечает управляющий Объединенной Автомобильной Корпорации РРТ Сергей Новосельский.

Группа дилеров «Марка» входит в Объединенную Автомобильную Корпорацию РРТ с 2007 года. За это время было продано более 53 тыс. автомобилей японской марки. По итогам прошлого года три автосалона «Марка» продали более 3300 новых автомобилей Nissan, это составило 5% от всего объема продаж бренда в России (в РФ у Nissan – 124 дилера). В петербургском автосалоне «Марка» в 2019 году удалось реализовать 883 автомобиля, что позволило занять более 20% продаж Nissan в городе при наличии 6 дилерских центров разных владельцев.

Полный список дилеров Nissan по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».