«Автотор» приостановит сборку BMW из-за нехватки комплектующих

Калининградский завод «Автотор» с середины июня приостановит производство автомобилей BMW, сообщил гендиректор АО «Автотор» Руслан Садыков. С учетом остановки весной 2020 года заводов BMW в Европе и США в логистической цепочке поставок автокомпонентов образовался временной люфт, объяснил он. Возобновить работу конвейера и выйти на штатный режим производства планируется в начале июля, пишет газета «Коммерсант». В компаниях не указывают, о каких именно компонентах идет речь, но, по словам источников в отрасли, это машинокомплекты.

О том, что проблема нехватки компонентов будет полностью решена к середине – концу июля, говорил в интервью «РБК» глава BMW Group Russia Штефан Тойхерт. Он отмечал, что на сегодня мощности калининградского завода, на которых выпускаются автомобили BMW, загружены на 70%. После решения проблемы и в условиях ожидающегося с июля роста спроса он надеется на выход производства на докризисную загрузку.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце апреля «Автотор» начал сборку нового кроссовера BMW X6, который стал восьмой моделью бренда калининградского производства. А в первом квартале 2019 года «Автотор» завершил модернизацию производственной площадки по выпуску автомобилей BMW. Целью реконструкции производственной площадки по выпуску автомобилей BMW стало увеличение объема выпускаемой продукции до 28 тысяч автомобилей в год. Однако в прошлом году объемы производства BMW на «Автоторе» снизились на 18% до 17,2 тыс. машин. При этом в июне 2019-го на конвейере предприятия началась сборка нового флагманского кроссовера BMW X7.

Напомним, производство на «Автоторе» из-за карантинных мер приостанавливалось только на две недели – с 30 марта до 13 апреля. Помимо немецкого бренда на калининградском предприятии выпускаются легковые автомобили KIA, Hyundai, а также коммерческие автомобили Hyundai, Ford Cargo. Представитель «Автотора» сообщил, что проблем с поставками компонентов этих брендов на фоне снижения выпуска нет.

Как сообщал ранее основатель компании «Автотор» Владимир Щербаков, в 2020 году калининградский завод планирует сократить производство автомобилей в среднем на 40%. Напомним, по итогам 2019 года «Автотор» выпустил 212 тыс. автомобилей (+5%).

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