Сервис Hyundai Mobility получил функцию предзаказа

Компания «Хендэ Мотор СНГ» расширила функционал сервиса онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility для физических лиц. Теперь в мобильном приложении Hyundai Mobility появилась опция предзаказа понравившейся модели, которой временно нет в наличии. После этого подготовленный к выдаче автомобиль будет доставлен на парковку дилерского центра Hyundai, откуда его можно будет забрать бесконтактным способом, сообщает пресс-служба корейской марки.

Новая функция раннего бронирования доступна в Москве и Санкт-Петербурге в рамках тарифного плана Freedom (подписка от месяца до года) и позволяет закрепить за пользователем выбранный автомобиль. Впоследствии возможность совершить предзаказ автомобиля по подписке получат и другие регионы России, в которых представлен сервис Hyundai Mobility.

При выборе определенной модели и комплектации в мобильном приложении Hyundai Mobility к опциям «В наличии» и «Уведомить» добавилась функция «Предзаказ». Клиент, желающий оформить услугу раннего бронирования, может ознакомиться с официальными условиями, а также уточнить дату брони и лимит пробега. Бронирование автомобиля доступно не ранее, чем через за 3 недели до начала использования автомобиля. Максимальная глубина бронирования составляет 30 дней с даты заказа.

После оплаты первого месяца аренды в системе автоматически формируется договор с указанием марки, модели, комплектации, цвета и VIN-номера забронированного автомобиля. На этапе бесконтактного получения автомобиля в дилерском центре Hyundai договор обновляется, а в приложении отображаются номер свидетельства о регистрации ТС и государственный регистрационный знак.

Сервис онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility позволяет быстро получить автомобиль на период от 1 дня до года и использовать его как свой собственный без лишних затрат. Транспортный налог, страхование, техническое обслуживание, сезонные шины, круглосуточная помощь на дорогах и ряд автомобильных аксессуаров уже включены в стоимость. Для подписки предлагаются кроссоверы Hyundai Creta, Tucson и Santa Fe, а также микроавтобус H-1 и седан Hyundai Sonata в топовых комплектациях.

Подписка Hyundai Mobility предлагает застрахованный автомобиль (ОСАГО и каско без франшизы), полезные аксессуары (детское кресло, USB-зарядка и набор автомобилиста), комплект зимней резины, включая хранение и замену, а также автозапуск и другие функции удаленного управления автомобилем. В стоимость подписки включены регистрация автомобиля и транспортный налог, техническое обслуживание в официальной дилерской сети Hyundai, помощь на дорогах (РАТ). При этом подписка Hyundai Mobility предполагает отсутствие залогов и первоначальных взносов. География поездок – вся Россия.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае этого года компания «Хендэ Мотор СНГ» запустила новый проект Business Mobility – программу долгосрочной аренды автомобилей Hyundai и Genesis для юридических лиц на срок от одного года до 60 месяцев с максимально допустимым пробегом в 180 тыс. км за весь период.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.