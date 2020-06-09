В Петербурге автосалоны возобновляют работу

Дилерские центры с 8 июня возобновляют работы и продажи автомобилей в связи с ослаблением в городе карантинных мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса. Как сообщает «РБК», на данном этапе автосалоны могут начать работу с соблюдением противоэпидемических предписаний и только по предварительной записи. В торговом зале одновременно могут находиться не более десяти посетителей, тестовые поездки запрещены.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», жители Санкт-Петербурга в апреле 2020 года приобрели 2,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 73% меньше, чем за тот же период прошлого года. Кроме того, в апреле объем рынка подержанных легковых автомобилей в Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса составил всего 7 тыс. единиц. Это вдвое ниже (-51%) результата годичной давности (14,4 тыс. шт.).

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