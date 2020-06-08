Глава BMW в России заявил о начале восстановления авторынка

В России прослеживается тренд на восстановление рынка. Об этом в интервью телеканалу «РБК» заявил генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт. Так, по его прогнозу, продажи новых автомобилей в июне сократятся лишь на 20%, а всего в 2020 году – на 15–30%. Напомним, в апреле падение российского авторынка составило 72%, в мае – 51%.

Тойхерт также заявил, что не верит в пессимистичный прогноз о снижении рынка по итогам 2020 года на 30–50%. «Промежуточный сценарий – падение порядка 15–30%, мы считаем, что наша компания сможет справиться лучше, чем предполагает данный сценарий, то есть вероятно снижение на 10–15%», – сказал он.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что, по прогнозу ведомства, снижение объемов производства и продаж автомобилей в России по итогам 2020 года составит от 15% до 30%. При этом объем мер господдержки, который сегодня принят для отрасли в размере 25 млрд рублей, позволит в 2020 году произвести и продать более 220 тыс. автомобилей.

По мнению директора по развитию компании «Рольф» Владимира Мирошникова, темпы восстановления автомобильного рынка будут зависеть от того, какие программы поддержки рынка готово будет предложить правительство. На сегодняшний день предложенных мер явно недостаточно для стабилизации рынка. С июня расширены лимиты по программам субсидирования спроса, воспользоваться ими можно теперь для покупки автомобиля ценой до 1,5 млн рублей, но требования для доступа моделей к ним остались прежними, поэтому список моделей-участников практически не изменился.

«Динамика рынка зависит от мер поддержки отрасли, а также от того, как скоро эти меры будут запущены. Доходы населения в апреле и мае сильно упали, некоторые отрасли в принципе остановились, что также ударит по спросу. О возвращении автомобильного рынка к положительному тренду можно будет говорить только после восстановления во всех отраслях и сегментах. В этом году этого точно не произойдёт», – считает Владимир Мирошников.