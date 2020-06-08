Московский завод Renault за 15 лет выпустил около 1,5 млн автомобилей

Московский завод Renault, который в 2020 году отмечает свое 15-летие, за это время выпустил около 1,5 млн автомобилей.

Напомним, история предприятия началась в 2005 году с производства седана Logan, который буквально за несколько лет стал настоящим бестселлером российского рынка и привлек внимание к бренду Renault, сообщает пресс-служба французской марки. С 2011 года в Москве осуществляется сборка внедорожника Renault Duster, а с запуском Renault Kaptur в 2016 году завод перепрофилировался на выпуск внедорожной линейки. В 2019 году портфель моделей пополнился совершенно новым купе-кроссовером Renault Arkana, а в мае этого года на конвейер встал Renault Kaptur второго поколения, получивший новые платформу и силовой агрегат. Стоит отметить, что предприятие Renault в Москве впервые стало «материнским заводом» для новой глобальной модели Arkana, в разработке которой принимали участие преимущественно российские специалисты. Renault Arkana – первая модель Альянса в нашей стране, базирующаяся на модульной SUV-платформе нового поколения.

«С началом производства в 2019 году Renault Arkana и нового Renault Kaptur в 2020-м компания инвестировала в московский завод значительные средства и будет продолжать это делать в будущем. Подобный подход обеспечит готовность предприятия к запуску новых проектов», – заявил генеральный директор Renault Россия Ян Птачек.

Напомним, в январе 2019 года компания Renault Россия стала участником специнвестконтракта, заключенного между АВТОВАЗом и Минпромторгом РФ. СПИК должен поддержать развитие модельной линейки Renault в России, а также других брендов Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и способствовать модернизации производственных мощностей.В рамках 10-летнего контракта АВТОВАЗ инвестирует около 70 млрд рублей, а Renault совместно с партнерами по Альянсу расширит локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрит новые технологии, продолжит развитие проектов в области НИОКР в России и увеличит объемы экспорта.

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