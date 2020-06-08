Audi City Moscow начинает продажи эксклюзивных автомобилей марки

В флагманском бутике Audi City Moscow, расположенном в самом сердце столицы на Никольской улице, этим летом стартуют продажи эксклюзивных автомобилей марки с четырьмя кольцами. С помощью специальных интерактивных панелей клиенты могут создавать автомобили, в полной мере соответствующие их индивидуальным пожеланиям, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами.

В Audi City Moscow поклонники марки с помощью интерактивных Multi-touch панелей могут создавать эксклюзивные автомобили в масштабе 1:1. На экран Powerwall площадью 45 кв.м выводится детальное изображение сконфигурированного автомобиля, которое позволяет клиенту в мельчайших деталях рассмотреть, каким будет его будущий Audi. В специальной зоне Audi Exclusive представлено все многообразие отделочных материалов и сочетаний эксклюзивных цветов. Кроме того, в Audi City Moscow проходят интерактивные выставки и презентации эксклюзивных автомобилей марки Audi.

Клиенты флагманского бутика смогут воспользоваться персональными онлайн-сервисами, среди которых онлайн консультация менеджера, видеопрезентация автомобиля, бесконтактный тест-драйв, заказ и оплата выбранной модели, не выходя из дома.

По итогам пяти месяцев 2020 года российские дилеры Audi реализовали 5196 автомобилей – на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале года российские дилеры Audi начали продажи специальной лимитированной серии Audi Q5 ABT Edition и новой модификации Audi Q5 45 TDI quattro с дизельным двигателем V6 3.0 TDI. Кроме того, в первом квартале на российском рынке появились обновленный рестайлинговый кроссовер Q7, «заряженный» флагманский седан S8, а также «спортивная» версия кроссовера SQ7. В мае стали доступны для заказа новый флагманский купе-кроссовер Audi SQ8, полностью бронированный флагманский седан Audi A8 L Security, новые Audi S6 и Audi S7 Sportback. А в июне в продажу поступил кроссовер Audi Q7 нового поколения, а также начался прием заказов на новый универсал Audi A6 Avant, новые модификации бизнес-седана Audi A6 45 TDI quattro и четырехдверного купе Audi A7 Sportback 45 TDI quattro.

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