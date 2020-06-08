Какие премиальные автомобили покупают в Москве: ТОП-10 моделей | АВТОСТАТ

Какие премиальные автомобили покупают в Москве: ТОП-10 моделей

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Какие премиальные автомобили покупают в Москве: ТОП-10 моделей

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что с января по апрель 2020 года жители российской столицы приобрели порядка 14 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента. Это на 11% меньше, чем за 4 месяца прошлого года.

Наибольшие предпочтения среди премиальных машин москвичи отдают продукции BMW. Так, автомобили баварской марки занимают первые четыре строчки модельного рейтинга в столичном премиум-сегменте. Лидирует здесь BMW X5 с показателем 676 купленных экземпляров, на втором месте – BMW 5-й Серии (620 шт.), а третье и четвертое делят BMW X3 и BMW X7 (по 596 шт.). Замыкает первую пятерку Lexus RX с результатом 528 единиц.

А вот вторую половину десяти самых популярных премиальных автомобилей в Москве по итогам января – апреля нынешнего года образуют представители Mercedes-Benz, а именно: E-Class (498 шт.), GLC (442 шт.), GLS (420 шт.), C-Class (407 шт.) и GLE (393 шт.).

Найти эти автомобили можно и в салонах проверенных дилеров.

, источник: АВТОСТАТ

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