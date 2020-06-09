В каких округах предпочитают праворульные машины?

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2020 года в нашей стране насчитывалось более 3,4 млн легковых автомобилей с правым рулем.

Почти 90% из них приходится на Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, причем на ДФО – более половины от общего числа (около 1,8 млн шт.). В остальных шести округах количество праворульных автомобилей составляет менее 150 тыс. единиц: от 131 тыс. (на Урале) до 13 тыс. (в Северо-Западном ФО).

Как отмечают эксперты агентства, в целом на долю машин с правым рулем приходится 7,6% всего легкового парка РФ. Но в различных федеральных округах этот показатель заметно отличается. Например, в Дальневосточном ФО их доля самая высокая – 68,5%, то есть праворульные автомобили образуют две трети местного парка. В Сибирском ФО этот показатель чуть превышает 25%, что эквивалентно каждой четвертой машине.

В остальных федеральных округах доля автомобилей с правым рулем составляет менее 4%. А меньше всего она в Приволжском и Северо-Западном округах – всего 0,3%.

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