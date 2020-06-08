Volvo улучшила условия сервиса подписки в России

Компания Volvo Cars улучшила условия подписки Volvo Car Drive и обновила ее модельный ряд. Теперь, помимо среднеразмерного премиального кроссовера Volvo XC60 и седана бизнес-класса Volvo S90 будет доступен флагманский внедорожник Volvo XC90 в гибридной версии с двигателем Т8 TwinEngine (320 + 87 л.с.), полным приводом и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба шведской марки. При этом для каждой из трех моделей имеется возможность выбора сочетаний цветов кузова и салона автомобиля.

При условии годовой подписки стоимость услуги долгосрочного пользования автомобилем в месяц для клиентов составит для Volvo S90 T4 FWD – 59,5 тыс. рублей, для Volvo XC60 T5 AWD – 65 тыс. рублей, для Volvo XC90 T8 AWD TwinEngine – 95 тыс. рублей.

Кроме того, Volvo Car Russia запускает программу лояльности для клиентов Volvo Car Drive. Желающие продлить подписку или подписаться на второй автомобиль получат скидку. Им не нужно будет проходить повторный скоринг, и следующий автомобиль будет подготовлен для них заранее с целью обеспечения «бесшовной» замены.

Помимо дилерских центров в Москве, программа теперь также доступна в Volvo Car Family (Санкт-Петербург) и в Volvo Car Горки (Казань).

Напомним, в июне 2019 года Volvo Cars первым среди автопроизводителей запустил сервис по подписке на автомобили в России. Volvo Car Drive предоставляет клиентам возможность пользоваться новым автомобилем Volvo на протяжении 12 месяцев и избавить себя от забот, связанных с покупкой, обслуживанием и перепродажей автомобиля. Подписчик Volvo Car Drive получает в пользование сроком на 1 год совершенно новый автомобиль Volvo, который уже зарегистрирован в ГИБДД (имеет госномера) и застрахован по ОСАГО и КАСКО. В подписку также входят дополнительные услуги: регулярное техобслуживание, сезонная замена колес и их хранение, сервис Pick Up & Delivery, помощь на дорогах Volvo Assistance, обработка и автоматическое списание штрафов за нарушение ПДД, а также выделенная служба поддержки клиентов.

Полный список дилеров Volvo (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».