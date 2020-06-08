Renault расширяет географию дистанционных продаж

Компания Renault Россия в условиях действующих на авторынке ограничений на работу дилеров запустила сервисы полной оплаты и доставки на дом для всего модельного ряда. Таким образом, Renault первой в российском массовом сегменте сделала процесс покупки автомобиля полностью дистанционным, сообщает пресс-служба французской марки. Как отмечается, это стало возможным благодаря вовлеченности широкой дилерской сети и собственной цифровой платформе онлайн шоу-рума, которую компания запустила в 2016 году и продолжает совершенствовать, внедряя новые технологии и функции.

Сейчас идет процесс поэтапного подключения, однако к данному моменту сервисы полной оплаты и доставки на дом доступны у всех дилеров-участников в 27 городах России, включая восемь городов-миллионников (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Екатеринбург, Челябинск, Пермь и Новосибирск).

При полной онлайн-оплате клиент может выбрать способ получения автомобиля: доставка на дом или самовывоз из дилерского центра. Совершить покупку можно, используя кредитную карту или подав заявку на одобрение кредита с возможностью онлайн-оплаты первого взноса, процесс одобрения проходит полностью дистанционно.

Сегодня в онлайн шоу-руме представлены все актуальные модели Renault в наличии, можно добавить аксессуары, воспользоваться дополнительными сервисами (оформить полисы ОСАГО и КАСКО, расширенную гарантию, сервисные контракты и другое). Есть возможность дистанционно подать заявку и получить одобрение кредита, а также оплачивать уже имеющийся кредит картой любого банка в удобном мобильном приложении РН Банка.

Полный список дилеров Renault по городам РФ с адресами смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».