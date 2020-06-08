В июле могут произойти серьезные изменения в жизни автомобилистов

Коронавирус уже повлиял на многие решения Правительства РФ, которые должны были вступить в силу весной и летом нынешнего года. Так, например, изначально планировалось, что с сегодняшнего дня, 8 июня 2020 года, вступит в силу весь комплекс изменений, связанных с техосмотрами автомобилей (процесс получения дигностических карт с участием фото- и видеофиксации, процесс получения аккредитаций станциями ТО и пр.), однако жизнь внесла свои коррективы.

И пока, как мы знаем, депутаты ограничились тем, что одобрили новые сроки прохождения технического осмотра автомобилей, причем сделали их более демократичными. Кроме того, депутаты даже разрешили автовладельцам в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года заключать договоры ОСАГО без представления диагностической карты.

Однако летом 2020 года планировалось ввести еще несколько важных для автомобильного мира России новвовведений, и по ним пока окончательной ясности нет. Так, например, не понятно, будут ли с 1 июля 2020 года ужесточены нормы импорта машин с правым рулем (введение ГОСТа 33670-2015). По данному ГОСТУ, чтобы осуществить импорт праворульного автомобиля, его владельцу нужно получать в специальной лаборатории сертификат на соответствие конструкции транспортного средства требованиям безопасности. Этот регламент планировалось ввести еще год назад, затем Евразийская экономическая комиссия отодвинула его принятие на 1 июля 2020 года, т.к. не были готовы лаборатории, которые могут выдавать сертификаты о безопасности.

Сегодня подошли установленные сроки, но из-за коронавируса в корне изменилась ситуация в стране. И поскольку в правительстве есть понимание, что, несмотря на смягчение режима самоизоляции в ряде регионов, необходимо продолжать политику, минимизирующую контакты между людьми - возможно, решение по праворульным снова будет отодвинуто. Во всяком случае, агентству "АВТОСТАТ" на данный момент не удалось обнаружить документы, подтверждающие или опровергающие принятые год назад решения.

То же самое можно сказать еще об одном нововведении для автолюбителей - о тюнинге. Сегодня ряд СМИ уже напомнил, что с 1 июля должны заработать новые правила тюнинга автомобилей (перевод двигателя на газовое топливо, установка багажника, лебедки, фаркопа и пр.). И о том, что проходить регистрацию такого тюнига дистанционно (как раньше), прислав фотографии изменений, будет уже нельзя. Опять же владельцы обязаны будут обращаться за данной услугой в специализированные лаборатории. Ждем решений правительства, утверждающих или отодвигающих вступление в силу принятых документов. А пока можно вспомнить прошлогодние предложения, о которых АВТОСТАТ уже сообщал раньше.

Поэтому пока главным новшеством на авторынке остаются разработанные Минпромторгом России и вступившие в силу 1 июня обновленные госпрограммы льготного автокредитования. Вместе с тем, действие госпрограммы льготного автокредитования распространено на семьи с одним и более несовершеннолетних детей, а также работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения. Также скидка в 10% на стоимость нового автомобиля предоставляется покупателям, которые сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года. Максимальная цена автомобилей, доступных по льготным автокредитам, увеличена с 1 миллиона до 1,5 млн рублей. Кроме того, оформить автокредит с господдержкой теперь можно и на электромобиль - клиенты могут приобрести его с 25-процентной скидкой от стоимости в любом регионе России. Стоит также отметить, что с 1 июля 2020 года в госпрограммах смогут принять участие автомобили только с оформленными ЭПТС.