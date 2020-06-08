Aston Martin намерен сократить порядка 20% сотрудников | АВТОСТАТ

Aston Martin намерен сократить порядка 20% сотрудников

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Aston Martin намерен сократить порядка 20% сотрудников

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Британский автопроизводитель Aston Martin намерена сократить около 500 человек, что составляет порядка 20% сотрудников, в рамках программы по оптимизации расходов. Кроме того, планируется сократить расходы по непроизводственным направлениям бизнеса, а также сократить операционные расходы и капзатраты. В результате компания рассчитывает сэкономить около 38 млн фунтов стерлингов, сообщает агентство "Прайм".

"Объявленные сегодня меры позволят правильно выстроить организационную структуру и привести базу расходов в соответствие с сокращенным уровнем производства спортивных автомобилей, а также восстановить рентабельность", – заявили в Aston Martin.

Ожидается, что на реализацию мер по оптимизации расходов потребуется около 12 млн фунтов стерлингов. В настоящее время в Aston Martin занято около 2,5 тыс. человек. В ближайшее время компания приступит к консультациям с профсоюзами по планируемому сокращению сотрудников.

Aston Martin в январе-марте зафиксировала убыток до налогообложения в размере 118,9 млн фунтов стерлингов. Негативное влияние на продажи также оказала пандемия COVID-19.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: премиум-марки персонал сокращения коронавирус aston martin

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