Представлен спецавтомобиль УАЗ «Профи» для противопожарной службы

Ульяновский автозавод представил новый автомобиль первой помощи на базе УАЗ «Профи», который готов заступить на дежурство в подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС.

Как сообщает пресс-служба УАЗа, автомобиль для оперативного проведения первичных мероприятий предназначен для доставки пожарного расчета, специального оборудования и средств для тушения пожара к месту происшествия. Созданная при участии и с учетом всех требований МЧС модель полностью соответствует ГОСТу. Новая модификация производится на мощностях партнера УАЗ, нижегородского завода спецавтомобилей «АвтоЛИК», и готова к массовому применению – на АПП уже получен сертификат ОТТС.

Утепленный каркасно-алюминиевый фургон оборудован створками типа «рольставни» по бортам и на задней стенке; сдвижная площадка на крыше оснащена креплениями для трехколенной лестницы. Часть внутреннего пространства отведена под водяной бак и емкость с пенообразователем объемом 300 и 30 литров соответственно, а также насосную установку высокого давления (до 20 Мпа) производительностью 35 л/мин. В отсеке предусмотрен автономный отопитель мощностью 2 кВт.

Надстройка разделена на секции с узлами крепления пожарно-технического вооружения. Речь, в частности, идет о комплекте дыхательных аппаратов, пожарных напорных рукавах, огнетушителях, ручных ножницах для резки металла и резака для ремней безопасности, паяльной лампе, отрезной дисковой пиле с запасными дисками, гидравлических кусачках и многом другом. Список оборудования может меняться в зависимости от требований конкретного заказчика.

Автомобиль доступенс 2,7-литровым бензиновым двигателем (150 л.с.), 5-ступенчатой механической коробкой передач, задним или полным приводом. Компактный АПП на базе УАЗ «Профи» оптимально подходит для оперативной работы в местах с ограниченной доступностью и на удаленных объектах без дорог с твердым покрытием.

Кроме рынка коммерческой и спецтехники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».