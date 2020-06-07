ТОП-10 иномарок с наибольшим гарантийным парком | АВТОСТАТ

ТОП-10 иномарок с наибольшим гарантийным парком

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ТОП-10 иномарок с наибольшим гарантийным парком

Сервисный парк гарантийных и постгарантийных автомобилей
Все оперативные данные

В рамках исследования «Сервисный парк гарантийных и постгарантийных автомобилей» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, какие иномарки в нашей стране имеют наибольший гарантийный парк.

Возглавляет этот рейтинг KIA Rio – на 1 января 2020 года в России насчитывалось 458 тыс. таких автомобилей с гарантийным сроком*. Это составляет 54% от всех зарегистрированных экземпляров данной модели.

Далее в нашем рейтинге следуют бестселлеры Hyundai – Solaris (372 тыс. шт.) и Creta (213 тыс. шт.). Но если у первого из них доля гарантийных автомобилей составляет 47%, то у второго – 100%. Как отмечают эксперты агентства, корейские производители предоставляют гарантию на свою продукцию 5 лет (по времени), а кроссовер Creta поступил в продажу только в середине 2016 года, т.е. менее 5 лет назад.

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 иномарок с наибольшим гарантийным парком попадают: Volkswagen Polo (158 тыс. шт.), KIA Sportage (126 тыс. шт.), Renault Duster (122 тыс. шт.), Volkswagen Tiguan (95 тыс. шт.), Skoda Rapid (95 тыс. шт.), Renault Logan (94 тыс. шт.) и Toyota RAV4 (92 тыс. шт.). И если у лифтбека Skoda Rapid доля гарантийных автомобилей составляет 58%, то у седана Renault Logan – 13%. А у остальных пяти этот показатель находится в интервале 20 – 40%.

Быстро узнать актуальную стоимость гарантийного (и не только) автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

* Наличие гарантии определялось исключительно по признаку времени и не учитывало пробег автомобиля (в такси, каршеринге, корпоративных парках или в личном бизнесе дата окончания гарантии может наступить ранее указанного гарантийного срока по времени).

, источник: АВТОСТАТ

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