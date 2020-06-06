ТОП-10 городов РФ, где больше всего покупают отечественные автомобили

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» с января по апрель 2020 года жители нашей страны приобрели более 93 тыс. новых легковых автомобилей отечественных марок. Это составляет примерно 22% от общего объема рынка.

Больше всего таких машин было куплено в Москве – 3,4 тыс. единиц. И это всего лишь около 6% всего столичного авторынка. Второе место в рейтинге городов занимает Санкт-Петербург с показателем 2,4 тыс. штук, где отечественным автомобилям принадлежит более 9% местного рынка.

Замкнул тройку лидеров Тольятти, жители которого за 4 месяца купили 2242 новых легковых автомобиля отечественных марок. Это соответствует 61% от общего объема тольяттинского рынка и является одним из самых высоких показателей доли отечественных машин в стране. Помимо этого, Тольятти оказался единственным в ТОП-10 городом с населением менее 1 млн человек.

Также в наш рейтинг попали: Самара (1219 шт.), Екатеринбург (1066 шт.), Казань (1043 шт.), Пермь (1033 шт.), Воронеж (989 шт.), Уфа (925 шт.) и Волгоград (884 шт.). При этом, если в Екатеринбурге и Казани на долю автомобилей отечественных брендов приходится 17% и 16% соответственно, то в остальных городах данный показатель находится в интервале 20 – 28%.

Найти автомобили отечественных марок (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.