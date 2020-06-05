АВТОВАЗ в 2019 году заработал прибыль по РСБУ впервые с 2012 года

АВТОВАЗ по итогам 2019 года впервые с 2012 года заработал прибыль по РСБУ, она составила 385,457 млн рублей против символического убытка в 286 тыс. рублей годом ранее.

Как сообщает агентство «Прайм», выручка АВТОВАЗа за прошлый год выросла на 0,1% в годовом выражении, до 292 млрд рублей, себестоимость продаж – на 1,4%, до 271,553 млрд рублей, валовая прибыль снизилась на 14,2%, до 20,456 млрд рублей. Коммерческие расходы выросли на 2,6%, до 10,204 млрд рублей, управленческие расходы снизились на 2,2%, до 6,149 млрд рублей, прибыль от продаж упала на 46,2%, до 4,103 млрд рублей.

Дебиторская задолженность компании в 2019 году снизилась на 43% и составила 19,179 млрд рублей. Долгосрочные обязательства снизились на 2%, до 81,350 млрд рублей, краткосрочные – на 24%, до 51,674 млрд рублей, из них на кредиторскую задолженность пришлось 41,335 млрд рублей, что на 25% меньше, чем в 2018 году.

По итогам 2019 года АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 362356 автомобилей LADA – это на 1% больше по сравнению с показателем годичной давности. Продажи автомобилей LADA Granta увеличились на 27,8% до 135831 единицы. В результате эта модель в прошлом году стала абсолютным бестселлером на российском рынке. Второй результат по объему реализации показала LADA Vesta – 111459 машин (+2,9%), включая 55338 универсалов LADA Vesta SW и Vesta SW Cross. На третьем месте по популярности среди моделей LADA идет универсал LADA Largus, продажи которого в 2019 году составили 52397 автомобилей (-2,4%), в том числе 9274 фургона. В результате LADA Largus занял второе место в сегменте универсалов после Vesta SW.

Кроме того, в 2019 году АВТОВАЗ поставил на экспорт около 50 тыс. автомобилей LADA – на 32% больше по сравнению с предыдущим годом. Основными экспортными рынками для российской марки остаются Белоруссия (16 тыс. шт., +53%) и Казахстан (15 тыс. шт., +14%), где LADA является лидером продаж. Также весной 2019 года АВТОВАЗ вышел на рынок Монголии, а в ноябре состоялся старт локального производства и продаж автомобилей LADA Granta нового поколения в Египте.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ до 2026 года выпустит 10 новых и семь рестайлинговых моделей LADA. Первые семь новинок выйдут на рынок в ближайшие два года – речь идет, в частности, о рестайлинговых семействах LADA Vesta и Largus. Остальные новинки появятся на рынке в продаже с 2023 по 2026 год – компания представит пять обновлений для текущих автомобилей и еще пять новых моделей. Пока что никакой конкретики касательно обновлений модельного ряда в компании не предоставили. Скорее всего, в первую очередь речь идет о новом поколении внедорожника LADA 4x4 NG, разработка которого ведется в настоящее время. Кроме того, АВТОВАЗ рассматривает возможность расширения коммерческой линейки LADA, в том числе за счет нового фургона под рабочим названием LADA Van. Предположительно речь идет о перелицованном исполнении «каблучка» Renault Dokker.

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