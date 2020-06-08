Toyota Fortuner обновился и получил более мощный дизель

Компания Toyota представила обновленный внедорожник Fortuner, построенный на базе пикапа Hilux, который тоже претерпел рестайлинг. Модель получила незначительные изменения во внешности и модернизированный дизельный двигатель, сообщает портал Autonews.ru.

От предшественника Fortuner можно отличить благодаря новым светодиодным фарам и измененным бамперам. В Таиланде, где выпускают модель, внедорожник получил версию под названием Legender с двухцветным кузовом и 20-дюймовыми алюминиевыми колесными дисками. В салоне появился увеличенный до 8 дюймов дисплей мультимедиакомплекса, поддерживающего Apple CarPlay и Android Auto.

Отдачу 2,8-литрового дизельного мотора увеличили со 177 л. с. и 450 Нм крутящего момента до 204 л.с. и 500 ньютон-метров. Кроме того, инженеры улучшили систему охлаждения агрегата, благодаря чему он стал потреблять на 17% меньше горючего в городском режиме. Кроме того, увеличилось тяговое усилие – с 2800 до 3100 кг.

В Таиланде продажи обновленного Toyota Fortuner начнутся в августе. Цены на внедорожник объявят позже.

В России внедорожник Toyota Fortuner предлагается с 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 166 л. с., работающим в паре с 5-ступенчатой «механикой» либо с 6-диапазонной автоматической коробкой. Кроме того, доступен 177-сильный 2,8-литровый дизель, действующий вместе с «автоматом». Цены на автомобиль стартуют с отметки 2 млн 306 тыс. рублей.

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